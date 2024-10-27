ЗСУліквідували 1440 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 689 040 солдатів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 жовтня.

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Вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктів 1 ракетний удар із застосуванням 1 ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинувши 124 КАБи. Ворожа армія здійснила понад 4800 обстрілів, з них 208 — із реактивних систем залпового вогню та залучила для ураження близько 1600 дронів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 7 разів штурмувала позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.



На Куп'янському напрямку за добу сталось 14 атак ворога. Силі оборони відбивали штурми неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.





На Лиманському напрямку росіяни 18 разів атакували, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 штурми росіян поблизу Білогорівки.



На Торецькому напрямку противник за підтримки авіації, здійснив 9 атак у бік Торецька та Щербинівки.



На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 41 штурмову та наступальну дію армії ворога у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Червоний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільше ворог атакував поблизу Селидового.



На Курахівському напрямку Силі оборони відбили 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Також атакували біля Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.



На Времівському напрямку окупанти здійснилив 5 штурмів у районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку російські війська 1 раз марно штурмували позиції ЗСУ.

На Придніпровському напрямку армія ворога 5 разів намагалась витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій, безуспішно.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії росіян не фіксують.

У Курській області триває спецоперація. У Генштабі наголосили, що авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулі дні російські літаки завдали 30 авіаударів 45 КАБами по власній території.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.