Сложные бои под Бахмутом и Авдеевкой, россияне стягивают войска: детали от Восточной группировки

Россияне не теряют надежд продвинуться на Донбассе, однако после удачных Харьковской и Лиманской операций ВСУ они отступили и пытаются держать линию обороны, которая находится под постоянным поражением украинской артиллерии и РСЗО.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, иногда оккупанты предпринимают попытки проводить контратаки в районе Белогоровки, Невского, но получают отраженные атаки. Наши защитники держат оборону и по возможности контратакуют врага.

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Что происходит под Бахмутом

Как отметил Череватый, Россия уже более 4 месяцев штурмует Бахмут, пытаясь захватить город. После того, как они взяли Северодонецк и Лисичанск, где украинские силы максимально вымотали их личный состав и наступательный потенциал, ВСУ перегруппировались, отступили и заняли оборонительные позиции.

На тот момент россияне очень радовались, что захватили Лисичанск и надеялись, что "победоносно" пойдут дальше. Но неожиданно для себя они уперлись в Бахмут, ставший рубежом украинской стойкости, мужества и военной обученности. С тех пор они ежедневно штурмуют и подтягивают на это направление много сил, перекидывают лучших оставшихся, но все равно не преуспевающих.

Вместе с тем они продолжают попытки, ведь военно-политическое руководство России отдало приказ выйти на административные границы Донецкой области, чтобы продать своему населению хоть какую-то "победу" и показать, что эта война и безумное количество потерь – не напрасны.

Поэтому враг проводит множество атак. Например, в эти сутки, 6 ноября, оккупанты уже несколько раз били по Бахмуту и Соледару.

Боевые действия в Донецкой области

Напряженные бои также продолжаются и на Авдеевском направлении. Россияне несут большие потери. Только в самых горячих районах фронта Донецкой области украинские силы ежедневно ликвидируют около 100 бойцов противника. В ответ оккупанты бьют по украинским позициям и населенным пунктам из РСЗО, артиллерии, минометов, танков, авиации.

Следовательно, наши защитники работают в невероятно сложных условиях, проявляя не только мужество и героизм, но и нестандартность и остроумие действий. По словам Череватого, их позиции позволяют наносить удары врагу, который на этом направлении существенно преобладает и в личном составе, и в артиллерии.

Асимметричность, нестандартность, правильное маневрирование своими средствами поражения и правильное нанесение ударов пехотой позволяет постоянно нивелировать их попытки прорваться.

– объяснил представитель Восточной группировки ВСУ.

Как добавил он, следует понимать, что эта война – позиционная и маневровая, поэтому бывает и такое, что украинским подразделениям приходится отходить. Но прорвать фронт и выйти на оперативное пространство, враг все равно не может.

Россияне применяют запретное оружие

Важно, что оккупанты не пренебрегают применение против украинцев, как мирных, так и военных, запрещенное оружие. Они используют все, что имеют, в том числе и кассетные и фосфорные боеприпасы, запрещенные всеми конвенциями, то есть презирают не только международное право, но и человеческие ценности.

Череватый призвал быть максимально внимательным к врагу и не надеяться на то, что у россиян есть какая-то человечность или гуманизм. Так, например, наше военное руководство всегда строит планы исходя от худшего варианта.

Как живут на деоккупированных территориях

Несмотря на то, что бои на Востоке тяжелые и напряженные, украинским военным удается постепенно деоккупировать населенные пункты. Как заверил представитель Восточной группировки ВСУ, эти города и села могут полагаться на структуры гражданско-военного сотрудничества.

Хотя на недавно освобожденных территориях остается мало людей, их агитируют эвакуироваться, особенно в преддверии тяжелой зимы, чтобы обезопасить себя от вражеского огня и гуманитарного кризиса, ведь ситуация сложная. Туда довольно трудно доставлять продукты, лекарства и другие необходимые вещи, а люди, в основном пожилые, нуждаются в медицинской помощи.

Важно, что опасность представляют не только гуманитарные проблемы, но и постоянные обстрелы. Почерк россиян всюду одинаков – теряя населенные пункты, они свирепствуют и начинают обстреливать их. Такое наблюдается по всей линии фронта – оккупанты бьют повсюду, куда достают.

Кроме того, перед уходом из города или села враг обязательно минует территорию, в том числе запрещенными минами. Поэтому после деоккупации всегда нужно время на серьезную работу по стабилизации ситуации.

В первую очередь, когда украинские подразделения заходят в населенный пункт, они зачищают его от оккупантов. Далее оказывают необходимую помощь людям, а затем начинают разминирование территории, в которой принимают участие военные саперы и специалисты по ГСЧС. Эта работа крайне сложна, но даже после нее местным жителям следует соблюдать осторожность, ведь такие "подарки" от врага нередко дают о себе знать и спустя много лет после окончания войны.

Сергей Череватый о ситуации на Востоке: смотрите видео

На Донбассе Путин допускает старую ошибку

Аналитики американского Института изучения войны считают, что, несмотря на то, что Россия ведет войну на Донбассе уже девятый год, она так ничего и не научилась. В ISW считают, что поскольку для возобновления наступления в Донецкой области Путин может использовать мобилизованный персонал, достичь значительных успехов ему не удастся.

Эксперты объяснили, что плохая подготовка, материально-техническое обеспечение и командование не дадут оккупантам существенно продвинуться, поэтому применение резервов не даст видимого результата.