Есть ли боевые дельфины в войне России против Украины: Плетенчук развенчивает мифы

Чтобы защититься от атак с моря, россияне применяли боновые заграждения. Рассказывали также, что с такой же целью используют боевых дельфинов.

Если с функцией водоплавающих заграждений все очевидно, то с действенностью применения специально тренированных дельфинов – не очень. Спикер ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в интервью 24 Каналу расставил точки над "і".

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Какой смысл в боевых дельфинах и сколько их на самом деле имеет Россия

Дмитрий Плетенчук заявил, что не очень понимает, как это может происходить. Ведь это дорого и сложно, а потому боевых дельфинов не каждая страна может себе позволить. Россия их имеет в количестве от 5 до 10 особей.

Спикер ВМС сравнил их с собаками, которые, если их тренировать нападать, не смогут это сделать в воде. А вот дельфины эту функцию выполнить могут. В то же время они не осознают, что именно делают. Могут воспринимать это как развлечение. И, играя, вытолкнуть водолаза на поверхность. Поэтому, они способны быть полезными россиянам, если диверсанты плывут под водой. А вот использовать их для обнаружения и противодействия безэкипажным катерам – бессмысленно и невозможно.

Если у вас есть разнообразные средства противодиверсионной обороны, сонары, средства разведки подводной обстановки, какой смысл привлекать тренированных животных, я не понимаю,

– отметил Плетенчук.

Также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью 24 Каналу рассказал, что проблемы, которые имеет Россия с поставками двигателей после 2014 года все больше усложняют ситуацию. "Вторая армия мира" вынуждена обращаться к другим странам, которые готовы продать ей комплектующие, но основную проблему это не решает.