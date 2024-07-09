Якщо з функцією водоплавних загороджень все очевидно, то з дієвістю застосування спеціально тренованих дельфінів – не дуже. Речник ВМС Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю 24 Каналу розставив крапки над "і".

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Який сенс у бойових дельфінах і скільки їх насправді має Росія

Дмитро Плетенчук заявив, що не дуже розуміє, як це може відбуватися. Адже це дорого і складно, а тому бойових дельфінів не кожна країна може собі дозволити. Росія їх має у кількості від 5 до 10 особин.

Речник ВМС порівняв їх із собаками, які, якщо їх тренувати нападати, не можуть це зробити у воді. А от дельфіни цю функцію виконати можуть. Водночас вони не усвідомлюють, що саме роблять. Можуть сприймати це як розвагу. І, граючись, виштовхнути водолаза на поверхню. Тож, вони здатні бути корисними росіянам, якщо диверсанти прямують під водою. А от використовувати їх для виявлення і протидії безекіпажним катерам – безглуздо і неможливо.

Якщо у вас є різноманітні засоби протидиверсійної оборони, сонари, засоби розвідки підводної обстановки, який сенс залучати тренованих тварин, я не розумію,

– зауважив Плетенчук.

Також речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що проблеми, які має Росія з постачанням двигунів після 2014 року дедалі більше ускладнюють ситуацію. "Друга армія світу" змушена звертатися до інших країн, які готові продати їй комплектуючі, але основну проблему це не вирішує.