У берегов Японии заметили 11 боевых кораблей Китая и России: что они там делали
Источник:Kyodo News
Одиннадцать китайских и российских военных кораблей прошли вблизи островов Окинавы. Они направлялись в Восточнокитайское море.
Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в министерстве обороны Японии. Такие маневры расценивают как демонстрацию силы.
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У берегов Японии заметили 11 боевых кораблей Китая и России
По данным Минобороны Японии, 11 кораблей Китая и России прошли через воды между островами Окинавы и направились в Восточнокитайское море. Это были боевые корабли, участвовавшие в недавнем совместном патрулировании в Тихом океане.
По мнению оборонного ведомства, эти неоднократные совместные маневры китайских и российских ВМС вокруг японских островов следует рассматривать как четко направленные действия "на демонстрацию своей силы против Японии".
Около Окинавы видели 11 боевых кораблей России и Китая / Фото Минобороны Японии
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Китай и Россия уже получили сообщение об обеспокоенности Японии
Минобороны Японии сообщило, что через дипломатические каналы Китаю и России уже послана серьезная обеспокоенность действиями их военных с точки зрения национальной безопасности страны.
Во вторник, 15 августа, японские военные в 280 километрах северо-восточнее самого южного японского острова Окинотори в Тихом океане также обнаружили:
- 6 китайских кораблей, среди которых были ракетные эсминцы,
- 5 русских судов, в том числе также эсминцы.
В свою очередь, 29 июля оборонное ведомство Японии заявило, что 5 китайских и 5 российских военных кораблей прошли через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином до Охотского моря. Эти маневры также связывают с общим патрулированием России и Китая в Тихом океане.Обратите внимание! Россия в июле тоже проводила обучение по "безопасности" в Японском море, к которым присоединялись военные корабли Китая. Кроме того, во Франции подчеркивали усиление сотрудничества Москвы и Пекина