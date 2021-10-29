Боевые машины, управляемые ракеты и запчасти к танкам: Россия стягивает технику на Донбасс

Россия в течение октября стягивала тяжелую технику и вооружение на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины

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После ремонта на территории России на Донбасс стянули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров,

– сообщили в ГУР.

Оккупанты также доставили на временно оккупированные территории:

более 5,5 тысячи тонн горючего;

новые партии вооружения, в частности противотанковые управляемые ракеты;

боеприпасы к ракетным системам залпового огня 122 калибра и артиллерийским системам 152 калибра;

патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,

противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52;

беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме этого, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения врага с территории России завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Ситуация на Донбассе: что известно

За сутки 28 октября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате действий противника двое украинских воинов получили ранения.

Бойцов доставили в больницу, состояние здоровья обоих – средней тяжести.