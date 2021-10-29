Боевые машины, управляемые ракеты и запчасти к танкам: Россия стягивает технику на Донбасс

29 октября 2021 , 15:56
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Источник:

ГУР Минобороны

Россия в течение октября стягивала тяжелую технику и вооружение на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины

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После ремонта на территории России на Донбасс стянули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров,
– сообщили в ГУР.

Оккупанты также доставили на временно оккупированные территории:

  • более 5,5 тысячи тонн горючего;
  • новые партии вооружения, в частности противотанковые управляемые ракеты;
  • боеприпасы к ракетным системам залпового огня 122 калибра и артиллерийским системам 152 калибра;
  • патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,
  • противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52;
  • беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме этого, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения врага с территории России завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Обратите внимание! Утром 29 октября оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе. В результате вражеских атак один украинский военный получил ранение. Воина оперативно доставили в медучреждение.

Ситуация на Донбассе: что известно

  • За сутки 28 октября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
  • В результате действий противника двое украинских воинов получили ранения.
  • Бойцов доставили в больницу, состояние здоровья обоих – средней тяжести.
Автор: Олег Васьків