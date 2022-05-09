Боевые наркотики для военных: еще один фейк россиян о "секретных лабораториях" в Украине
"Результативность" – незнакомое слово для российской пропаганды. Мифы о "боевых наркотиках" не поражают даже их бездумные массы, но они продолжают вдохновенно о них врать.
Украинские защитники благодаря своему безумному мужеству и мастерству эффективно противостоят российским оккупантам и наносят им большие потери. "Вторая армия мира" не способна понять такой доблести и отваги, поэтому надеется на всяческие выдумки.
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Снова боевые наркотики
Как сообщил Сергей Лещенко, российские пропагандисты не устают лгать, что украинские воины употребляют какие-то боевые наркотики.
В частности, пропагандисты из "Риа Новости" заявили о том, что обнаружили в Рубежном очередную биолабораторию, где производились "боевые наркотики" для воинов ВСУ.
Правда, россияне уже начали путаться в собственной лжи, ведь постоянно не могут определиться, что же производят в "секретных украинских биолабораториях": биологическое оружие или боевые наркотики для украинских солдат.
Война России против Украины: последние новости
- Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Теперь Америка сможет предоставлять нам оружие и другую помощь по упрощенной процедуре, минуя многие бюрократические формальности. Это обеспечит быстрые и эффективные поставки помощи в Украину.
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