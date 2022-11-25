Боевые вертолеты Британии – это первая ласточка, – Жданов сказал, что дальше ждать от Запада

Предоставление Украине вертолетов западного производства – это только первая ласточка от наших союзников. Далее следует ожидать передачу Украине боевых самолетов.

Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, вероятнее всего, что боевые самолеты Украине передадут Соединенные Штаты, ведь там уже проходят обучение наши пилоты.

К теме Британия передает Украине вертолеты Sea King: как они помогут в войне

"Это уже официальная информация, что в Соединенных Штатах заложено 100 миллионов долларов на подготовку наших пилотов на западных образцах авиации", – сказал Жданов.

Украина ждет истребителей F16

По мнению Жданова, Украина может рассчитывать на самолеты F15, F16 или F18. Это многоцелевые истребители, которые могут выполнять как задачи бомбометания, так и задачи ведения воздушного боя.

Незаметно дать такое оружие невозможно. Это сразу будет подмечено нашим противником. Эскалации не будут ждать. Как только будут готовы пилоты и будет такая техническая возможность передать самолеты, это будет сразу осуществлено,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что важно также согласовать и выяснить все технические вопросы, касающиеся передачи Украине самолетов.

Олег Жданов о передаче Украине вертолетов западного производства: смотрите видео

О военной помощи Британии Украине