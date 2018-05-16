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Боевые действия на Донбассе активизировались: как Украина, так и боевики понесли потери

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На протяжении прошлых суток, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия активизировались после 16:00 и продолжались на всех направлениях.

Как подчеркивается в традиционном отчете пресс-центра Операции Объединенных сил, Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз – с применением тяжелого вооружения.

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Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около 6:00 утра вчера обстреляли из 82-миллиметровых минометов населенный пункт Новгородское. А на Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески,
– добавляют украинские военные.

По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых.

"Адекватный ответ также враг получил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино", – отмечают в пресс-центре ООС.

К слову, в результате боевых действий один украинский защитник погиб и еще двое были ранены: все оперативно были эвакуированы в госпиталь

"В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет", – резюмировали в Штабе.

Напомним, по информации СБУ, в ближайшее время в Донецк должны прибыть около сотни наемников так называемой ЧВК "Вагнера". Их сюда отправила Россия.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Донецка Новости Луганска Оружие
Источник: 24 Канал
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