Коллеги отмечают, что это огромная потеря для всего медиахолдинга. Об этом пишет 24 Канал.
Читайте также "Жизнерадостный и светлый человек": на фронте погиб Василий Довбуш, бывший работник ТРК "Люкс"
Что известно о Богдане Бадзя?
Богдан Петрович родился 28 мая 1968 года. Он работал на ТРК "Люкс" с 1996 года.
"Богдан работал в нашей компании с самого основания, не перечислить его заслуг благодаря, которым компания росла и технически расширялась постоянно, множество наших коллег под наставничеством Богдана Петровича приобрели профессиональный опыт, умений и знаний", – написали его коллеги.
В компании рассказали, что Богдан Бадзь был мозговым центром технического отдела и уникальным инженером. Он умел найти техническое решение и запустить в работу любую технику.
Я его знаю еще с юности. Он был очень добрым и светлым человеком, жил работой, которую очень ценил и действительно вложил свои знания, умения, опыт, инженерное мастерство в то, чтобы наш холдинг был на высоте в техническом плане. Я не знаю, мог ли Богдан отказать кому-то в помощи, или поддержке,
– поделились с 24 Каналом директор по кадровым вопросам Елена Березюк.
Она рассказала, что Богдан Петрович всегда был поддержкой для родных, друзей, коллег. К сожалению, он так и не женился: ни семьи, ни детей своих не имел.
Елена Березюк добавила, что Богдан Бадзь был близким другом Владимира Березюка, еще одного технического директора ТРК "Люкс". Оба, к сожалению, уже покойные.
Богдан Бадзь и Владимир Березюк / Фото Елены Березюк
О месте и дате захоронения Богдана Бадзя сообщат позже.
24 Канал выражает соболезнования родным, близким и знакомым Богдана Петровича Бадзя. Светлая и вечная память!
Потери ТРК "Люкс"
Многие нынешние и бывшие работники ТРК "Люкс" с началом полномасштабного вторжения ушли на фронт.
К сожалению, есть потери. Утром 24 декабря 2024 года на Херсонщине погиб Андрей Левицкий. Он был менеджером по рекламе в ТРК "Люкс".
6 мая 2025 года на фронте погиб Василий Довбуш. Он с 2015 по 2019 годы работал над монтажом и видеодизайном на 24 Канале.
А в марте 2022 года погиб телеоператор Юрий Олейник. Он был ветераном АТО, работал над различными проектами в гражданской жизни, а, когда началось полномасштабное вторжение, снова пошел защищать страну.