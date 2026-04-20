Коллеги отмечают, что это огромная потеря для всего медиахолдинга. Об этом пишет 24 Канал.

Что известно о Богдане Бадзя?

Богдан Петрович родился 28 мая 1968 года. Он работал на ТРК "Люкс" с 1996 года.

"Богдан работал в нашей компании с самого основания, не перечислить его заслуг благодаря, которым компания росла и технически расширялась постоянно, множество наших коллег под наставничеством Богдана Петровича приобрели профессиональный опыт, умений и знаний", – написали его коллеги.

В компании рассказали, что Богдан Бадзь был мозговым центром технического отдела и уникальным инженером. Он умел найти техническое решение и запустить в работу любую технику.

Я его знаю еще с юности. Он был очень добрым и светлым человеком, жил работой, которую очень ценил и действительно вложил свои знания, умения, опыт, инженерное мастерство в то, чтобы наш холдинг был на высоте в техническом плане. Я не знаю, мог ли Богдан отказать кому-то в помощи, или поддержке,

– поделились с 24 Каналом директор по кадровым вопросам Елена Березюк.

Она рассказала, что Богдан Петрович всегда был поддержкой для родных, друзей, коллег. К сожалению, он так и не женился: ни семьи, ни детей своих не имел.

Елена Березюк добавила, что Богдан Бадзь был близким другом Владимира Березюка, еще одного технического директора ТРК "Люкс". Оба, к сожалению, уже покойные.

Богдан Бадзь и Владимир Березюк / Фото Елены Березюк

О месте и дате захоронения Богдана Бадзя сообщат позже.

24 Канал выражает соболезнования родным, близким и знакомым Богдана Петровича Бадзя. Светлая и вечная память!

Потери ТРК "Люкс"