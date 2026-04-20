Колеги зазначають, що це величезна втрата для усього медіахолдингу. Про це пише 24 Канал.

Що відомо про Богдана Бадзя?

Богдан Петрович народився 28 травня 1968 року. Він працював на ТРК "Люкс" з 1996 року.

"Богдан працював у нашій компанії від самого заснування, не перелічити його заслуг завдяки, яким компанія зростала і технічно розширювалася постійно, безліч наших колег під наставництвом Богдана Петровича набули професійного досвіду, вмінь і знань", – написали його колеги.

У компанії розповіли, що Богдан Бадзь був мозковим центром технічного відділу та унікальним інженером. Він вмів знайти технічне рішення і запустити в роботу будь-яку техніку.

Я його знаю ще з юності. Він був дуже доброю і світлою людиною, жив роботою, яку дуже цінував і справді вклав свої знання, уміння, досвід, інженерну майстерність у те, щоб наш холдинг був на висоті у технічному плані. Я не знаю, чи Богдан міг відмовити комусь у допомозі, чи підтримці,

– поділилися із 24 Каналом директорка з кадрових питань Олена Березюк.

Вона розповіла, що Богдан Петрович завжди був підтримкою для рідних, друзів, колег. На жаль, він так і не одружився: ані сім'ї, ані дітей своїх не мав.

Олена Березюк додала, що Богдан Бадзь був близьким другом Володимира Березюка, ще одного технічного директора ТРК "Люкс". Обидва, на жаль, вже покійні.

Богдан Бадзь та Володимир Березюк / Фото Олени Березюк

Про місце та дату поховання Богдана Бадзя повідомлять пізніше.

24 Канал висловлює співчуття рідним, близьким та знайомим Богдана Петровича Бадзя. Світла і вічна пам'ять!

Втрати ТРК "Люкс"