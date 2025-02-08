Луцк прощается с защитниками: на войне погибли Богдан Барась и Александр Лакей

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. 7 февраля стало известно о гибели двух военнослужащих с Волыни – 27-летнего Богдана Барася и 41-летнего Александра Лакея.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Луцкий городской совет. Оба воина были жителями Луцка и отдали жизнь, выполняя боевые задачи.

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Что известно о гибели Богдана Барася

На момент смерти лучанину Богдану Барасю было всего 27 лет. Он проходил службу по мобилизации в Нацгвардии в должности стрелка-санитара стрелкового отделения.

Он получил ранения 15 января во время боев вблизи Новоандреевки в Запорожье. Несмотря на усилия врачей, боец умер 6 февраля в реанимации Львовской больницы "Святого Луки".

Что известно о гибели Александра Лакея

Александру Лакею был 41 год. Он также был родом из Луцка. Военнослужащий служил в должности оператора отделения взвода противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона.

Свой последний бой защитник принял 4 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Котлино Донецкой области.

Прощание с Героями состоится 8 февраля в Луцке.