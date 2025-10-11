О своем решении Богдан Логвиненко рассказал в соцсетях, передает 24 Канал.

Что побудило журналиста стать в ряды Сил обороны Украины?

Логвиненко отметил, что сейчас уже принял военную присягу и начал базовую общую подготовку.

Еще в 2023 году он сообщил команде проекта о намерении передать свои обязанности, чтобы сосредоточиться на подготовке к службе. За это время все военнообязанные члены команды, по его словам, в различных формах уже присоединились к Силам обороны, и он стал последним, кто это сделал.

Журналист объяснил, что имеет законное право на отсрочку по семейным обстоятельствам, однако решил ею не пользоваться.

По его словам, оставаться в стороне во время, когда стране остро не хватает мотивированных бойцов, он не мог.

Не быть бок о бок со своими эмоционально сложнее моих сил, не быть сегодня в Силах обороны, где катастрофически не хватает людей, где мотивация падает из-за постоянных обещаний переговоров "за несколько недель" – это тихое согласие с гибелью,

– поделился мыслями Богдан Логвиненко.

Он отметил, что не нуждается ни в какой личной помощи, а лучшей поддержкой считает донаты на Силы обороны Украины и независимые украинские медиа.

Также журналист анонсировал, что будет делиться своими наблюдениями и опытом рекрутинга, а о подразделении и его потребности расскажет после завершения базовой подготовки.

К слову, в заметке журналист поделился и личными мотивами, что повлияли на его решение. Логвиненко вспомнил, как советская власть сломала жизнь его родным – деду, который пережил Голодомор и ссылки на Соловки, и отцу, что участвовал в подавлении Пражской весны и вернулся домой с подорванным здоровьем.

Богдан Логвиненко выразил надежду, что вскоре, когда Украина начнет побеждать, он сможет написать книгу об истории противостояния его семьи советской власти, чего не успел сделать до мобилизации.

Больше о деятельности Логвиненко

Украинский журналист, телеведущий и общественный деятель Богдан Логвиненко в 2005 году основал украиноязычную блог-платформу о культуре и интернет-издание "Сумно?".

С 2007 по 2012 год он работал менеджером группы "Мертвый Петух" и создавал авторскую программу об интернете на "Первом национальном". Также был одним из организаторов "Антонич-феста", посвященного 100-летию Богдана-Игоря Антонича.

Много путешествовал автостопом по Европе, Уралом, Сибирью, а также регионами вокруг Черного и Балтийского морей, описывая эти путешествия в своем блоге. Некоторое время жил в Юго-Восточной Азии.

В 2016 году основал мультимедийный проект "Ukraїner", который исследует культуру, быт и регионы Украины.

