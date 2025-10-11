О своем решении Богдан Логвиненко рассказал в соцсетях, передает 24 Канал.
Что побудило журналиста стать в ряды Сил обороны Украины?
Логвиненко отметил, что сейчас уже принял военную присягу и начал базовую общую подготовку.
Еще в 2023 году он сообщил команде проекта о намерении передать свои обязанности, чтобы сосредоточиться на подготовке к службе. За это время все военнообязанные члены команды, по его словам, в различных формах уже присоединились к Силам обороны, и он стал последним, кто это сделал.
Журналист объяснил, что имеет законное право на отсрочку по семейным обстоятельствам, однако решил ею не пользоваться.
По его словам, оставаться в стороне во время, когда стране остро не хватает мотивированных бойцов, он не мог.
Не быть бок о бок со своими эмоционально сложнее моих сил, не быть сегодня в Силах обороны, где катастрофически не хватает людей, где мотивация падает из-за постоянных обещаний переговоров "за несколько недель" – это тихое согласие с гибелью,
– поделился мыслями Богдан Логвиненко.
Он отметил, что не нуждается ни в какой личной помощи, а лучшей поддержкой считает донаты на Силы обороны Украины и независимые украинские медиа.
Также журналист анонсировал, что будет делиться своими наблюдениями и опытом рекрутинга, а о подразделении и его потребности расскажет после завершения базовой подготовки.
К слову, в заметке журналист поделился и личными мотивами, что повлияли на его решение. Логвиненко вспомнил, как советская власть сломала жизнь его родным – деду, который пережил Голодомор и ссылки на Соловки, и отцу, что участвовал в подавлении Пражской весны и вернулся домой с подорванным здоровьем.
Богдан Логвиненко выразил надежду, что вскоре, когда Украина начнет побеждать, он сможет написать книгу об истории противостояния его семьи советской власти, чего не успел сделать до мобилизации.
Больше о деятельности Логвиненко
Украинский журналист, телеведущий и общественный деятель Богдан Логвиненко в 2005 году основал украиноязычную блог-платформу о культуре и интернет-издание "Сумно?".
С 2007 по 2012 год он работал менеджером группы "Мертвый Петух" и создавал авторскую программу об интернете на "Первом национальном". Также был одним из организаторов "Антонич-феста", посвященного 100-летию Богдана-Игоря Антонича.
Много путешествовал автостопом по Европе, Уралом, Сибирью, а также регионами вокруг Черного и Балтийского морей, описывая эти путешествия в своем блоге. Некоторое время жил в Юго-Восточной Азии.
В 2016 году основал мультимедийный проект "Ukraїner", который исследует культуру, быт и регионы Украины.
Кто из украинских знаменитостей воюет против России?
Известно, что к обороне страны присоединились украинские художники, среди которых Андрей Хлывнюк, Сергей Жадан, Гарик Бирча, Дмитрий Дикусар, YARMAK, Коля Серга и другие.
Они служат в Вооруженных силах, волонтерят, дают концерты для военных и жителей деоккупированных территорий, а также помогают собирать средства на поддержку армии.
На днях стало известно о решении ведущего телемарафона Вадима Карпьяка мобилизоваться в ряды ВСУ, чтобы стать частью 8-го корпуса ДШВ.
Он планирует завершить рабочие проекты и пройти базовую общевойсковую подготовку.