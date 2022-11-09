Экс-судья Львов просит ОАСК возобновить его на работе в Верховном Суде

Судья Богдан Львов, у которого ранее было обнаружено российское гражданство, обратился в одиозный ОАСК. Он просит отменить его увольнение в Верховном Суде.

Иск в скандальный Окружной административный суд Киева Львов подал 3 ноября. Он очень хочет вернуться на свой высокий пост.

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Чего требует Львов

Чтобы его увольнение с должности председателя Кассационного суда в составе Верховного Суда отменили;

восстановление в должности;

взыскать с Верховного Суда среднюю зарплату за время прогула.

Почему судью уволили

В сентябре украинские журналисты установили, что у Львова есть российское гражданство. Судья получил его в 90-е годы, а в 2012 году восстановил российский паспорт после достижения 45 лет. Кроме того, теща и жена Львова владеют недвижимостью в Москве.

Сам служитель Фемиды отрицал эти обвинения. Мол, никакого российского гражданства у него нет. Однако Служба безопасности Украины установила другое – у Львова действительно есть паспорт государства-агрессора. Кстати, перед этим собрание судей Кассационного хозсуда не смогло выразить Львову недоверие.

5 октября судью таки уволили с должности. Это решение мотивировали тем, что у него есть русское гражданство. Согласно украинскому законодательству, в Украине может быть только одно гражданство. Судья должен об этом знать.

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