В бою на Харьковщине погиб воин из Прикарпатья Богдан Мисюра
В Богодуховском районе Харьковской области 9 ноября 2026 года погиб военнослужащий Богдан Мисюра. Защитник, уроженец Ивано-Франковской области, отдал жизнь при выполнении боевого задания.
Об этом сообщили в Олешанской территориальной общине.
Что известно о Богдане Мисюре
Защитник родился 24 января 1971 года в селе Живачев, где и проживал вместе со своей семьей.
В ряды украинской армии мужчина вступил в июле 2026 года. Службу проходил в составе механизированного батальона одной из воинских частей, выполняя задачи на Харьковском направлении.
Военнослужащий погиб во время ведения боевых действий вблизи населенного пункта Окип Богодуховского района Харьковской области.
Земляки и руководство общины выразили соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего воина.
Верный военной присяге, Герой до последнего вздоха выполнял свой воинский долг, защищая Украину и ее народ, проявляя мужество, стойкость и самопожертвование,
– написали в общине.
"24 Канал" также выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Мисюры. Вечная и светлая память защитнику Украины!
Напомним, что в Подгайцевской общине Волыни подтвердили гибель солдата Василия Брика. Военный считался пропавшим без вести с 24 февраля 2025 года.
А 6 ноября во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернополя Виталий Липницкий.