В бою на Харьковщине погиб воин из Прикарпатья Богдан Мисюра

В Богодуховском районе Харьковской области 9 ноября 2026 года погиб военнослужащий Богдан Мисюра. Защитник, уроженец Ивано-Франковской области, отдал жизнь при выполнении боевого задания.

Об этом сообщили в Олешанской территориальной общине.

Что известно о Богдане Мисюре

Защитник родился 24 января 1971 года в селе Живачев, где и проживал вместе со своей семьей.

В ряды украинской армии мужчина вступил в июле 2026 года. Службу проходил в составе механизированного батальона одной из воинских частей, выполняя задачи на Харьковском направлении.

Военнослужащий погиб во время ведения боевых действий вблизи населенного пункта Окип Богодуховского района Харьковской области.

Земляки и руководство общины выразили соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего воина.

Верный военной присяге, Герой до последнего вздоха выполнял свой воинский долг, защищая Украину и ее народ, проявляя мужество, стойкость и самопожертвование,

– написали в общине.

"24 Канал" также выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Мисюры. Вечная и светлая память защитнику Украины!

Напомним, что в Подгайцевской общине Волыни подтвердили гибель солдата Василия Брика. Военный считался пропавшим без вести с 24 февраля 2025 года.