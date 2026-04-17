"Самые тяжелые похороны за войну" в Черкассах: прошло прощание с 8-летним Богданом, которого убила Россия
- 14 апреля в результате атаки российских дронов в Черкассах погиб 8-летний Богдан Сергеев.
- Богдан был активным и мечтал стать футболистом, его помнят как искреннего и светлого ребенка.
14 апреля Россия атаковала Черкассы ударными дронами и убила 8-летнего Богдана Сергеева прямо на детской площадке. С мальчиком попрощались 16 апреля в родном городе.
Богдан был воспитанником воскресной школы и мечтал стать футболистом. Об этом пишет Суспильное.
Светлана Близнюк, мама друга, рассказала, что не верит в то, что произошло. По словам женщины, Богдан ежедневно собирал друзей, чтобы играть в футбол.
Каждый день Богданчик стучит к нам в квартиру, приглашает гостеприимно гулять на улицу, всегда спрашивает будет ли мой сын Захар выходить на улицу гулять. Он до звонка не доставал, они всегда очень громко стучали в квартиру, мы уже знали что это Богданчик,
– придала она, добавив, что о смерти Богдана та и не смогла рассказать своему сыну.
Соседка Ирина Кошевая рассказала, что ребенок рос на ее глазах. На Пасху она видела, как он вместе с семьей возвращался домой, а в руках нес паску и яйца.
Женщина отзывается о Богдане как об искреннем ребенке, который всегда делился своими мечтами. Он хотел посвятить свою жизнь футболу.
"Он как на балкон выйдет, все дети кричат: "Бодя, выходи, Бодя, выходи". Он ходил на футбол, то спрашиваю Богдана, как дела, а он говорит: "Все хорошо, буду скоро футболистом"", – рассказала Ирина.
Классный руководитель Тамара Магльована вспомнила, когда впервые увидела мальчика в школе.
Он был в вышиваночке, такой красивый. Он так любил вышиванки. У нас был курсантский класс, а он все время пытался, чтобы надеть вышиваночку. Так любил ее. Спортом очень увлекался. Друзей у него было очень много, начиная с первого класса и заканчивая 11 классом, все с ним дружили. Просто невероятный, светлый ребенок был,
– рассказала учительница.
Похороны 8-летнего Богдана / Фото Суспильного
Яна Терещенко, учительница воскресной школы, тоже помнит Богдана спортивным, веселым и активным. В знак памяти она и ученики выпустили в небо голубые воздушные шарики.
"У нас служение на 11, а он всегда прибегал на 9 утра. Ждал, пока там все настроится, игры настроятся. Ему было радостно и так постоянно прибегал. Очень он хотел, чтобы был мир, чтобы была спокойная жизнь, чтобы не было ракет", – рассказала госпожа Яна.
Городской голова Анатолий Бондаренко отметил, что это были самые тяжелые похороны в Черкассах за время полномасштабного вторжения.
Россия убила в Киеве 11-летнего мальчика
В результате российского удара по Киеву 16 апреля погиб 11-летний мальчик Максим. Он погиб в комнате, где находился в момент удара. Максим учился в 5 классе и посещал детскую инженерную академию в Киеве.
Семья не услышала сигнала тревоги во время атаки, поэтому не спустилась в укрытие.
Родные рассказали, что накануне отмечали Пасху. На выходных вся семья собралась вместе.