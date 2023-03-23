Уже 26 февраля был в военкомате: в Харьковской области попрощались с воином, погибшим под Бахмутом

На Бахмутском направлении погиб младший сержант Богдан Шемигона. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Родины.

О трагедии сообщили в Змиевском городском совете. С Героем простились в родном селе в среду, 22 марта.

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Без мужчины осталась любящая семья

Богдан Станиславович Шемигона родом из села Чемужевка Харьковской области. Герою было 48 лет. Вырос воин в многодетной семье. С 15 лет работал на машиностроительном заводе.

Как сообщают в обществе, Богдан был первоклассным водителем. В последние годы работал автомехаником. На работе мужчины уважали как коллеги, так и руководство. Друзья говорят, что Богдан был ответственным, решительным, мужественным и надежным товарищем, всегда готов прийти на помощь.

У Героя осталась большая семья. Богдан воспитывал 18-летнюю дочь вместе с женой. Также у него были брат и сестер, а без любящего дяди остались его племянники.

Герой погиб на Бахмутском направлении

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Богдан сразу принял защиту своей страны. Уже 26 февраля он был в военкомате, а 1 марта – принят на службу. Он был водителем в 2 механизированного взвода 3 3 механизированного батальона воинской части А 0501 Харьковской области.

Богдан погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Хромово Бахмутского района Донецкой области 11 марта 2023 года.

В родном селе Чемужевка 22 марта прошла церемония прощания с Героем. В последний путь Богдана провожали родные, близкие, друзья и односельчане.

Церемония прощания с Героем: смотрите видео

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