Как выяснили СМИ, Богдан Торохтий отдыхал в Болгарии в 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину. Также выяснилось, что он и его жена Алина Левченко владеют элитными автомобилями, зарубежной недвижимостью и квартирами в одном из самых дорогих ЖК Киева. Сейчас супруги пытаются переждать громкий скандал.

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Что известно о Богдане Торохтие

С 2017-го по 2019-й Торохтий работал юрисконсультом "Одесского зернового терминала". Также он являлся членом комитета по вопросам правовой политики. С октября 2022 года этот нардеп входит в комитет по аграрной и земельной политике.

Также стало известно, что нардеп получал бюджетные средства в качестве компенсации за аренду жилья в то время как его семья покупала элитную недвижимость. Об этом сообщал Давид Арахамия.

Что известно об Алине Левченко

Жена нардепа была активной пользовательницей Instagram. Но после скандала она закрыла соцсети. Как пишет издание, Алина Левченко демонстрировала яркую жизнь и создавала впечатление обеспеченного человека, способного тратить целое состояние на курорты и салоны. В интернете она демонстрировала незадекларированные драгоценности. К примеру, кольца Bvlgari Serpenti Viper и Crivelli за 20 000 и 48 000 евро соответственно, сумочку Hermes Birkin за около 60 000 евро, шубу Manzari за 9 000 евро, браслет Gaydamak Snake за почти 20 000 долларов.

Эта женщина ранее работала помощницей нардепа Сергея Каплина от "Блока Петра Порошенко" и советницей гендиректора "Антонова" (потом ее уволили после скандала). В настоящее время она консультирует парламентский комитет по аграрной и земельной политике. В него входит и сам Торохтий.

А еще Левченко является председателем наблюдательного совета "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", владеющего тысячами гектаров государственной земли. Как пишет издание, ЦСЭНСМ известен схемами с воровством агропродукции и земельными махинациями.

От имени предприятия она (Левченко – 24 Канал) раздавала интервью, восхваляла руководителя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, под руководством которого работает центр,

– отмечается в материале.

К слову, в 2022 году судебно-товарная экспертиза установила значительное снижение стоимости агропродукции. Госпредприятие передало землю частной компании в пользование. А еще ей продавали выращенное по центру зерно. Согласно заключению экспертизы, ЦСЭНСМ продавал агропродукцию по ценам, которые были значительно ниже рыночных. СМИ предполагают, что это помогло обогатиться руководству центра.

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