"Приказал оставить позиции": в ВСУ прокомментировали отставку командира 59-й ОШБр Шевчука

В середине мая в 59–й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем сменили командира. На место подполковника Богдана Шевчука пришел полковник Александр Сак, который до недавнего времени возглавлял 53 бригаду. В ВСУ объяснили это кадровое решение.

В комментарии Суспильному представитель ВСУ Дмитрий Лыховий объяснил, что смена командира в 59-й бригаде связана с резким ухудшением обстановки в ее полосе обороны, передает 24 Канал.

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Что говорят в ВСУ

Лыховий подчеркнул, что 59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Командование воинской части допустило ряд ошибок, а также предоставляло недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих. Именно поэтому Богдана Шевчука заменили на более опытного командира Александра Сака.

В ВСУ добавили, что Шевчук является перспективным командиром. Поэтому после отдыха он будет назначен на другую должность.

Спикер уточнил, что решение о замене командиров было принято на уровне Главнокомандующего ВСУ, поскольку речь шла о перемещении полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск.

Позиция Шевчука

Сам Богдан Шевчук в комментарии журналистам рассказал, что приказ о его отставке поступил ночью 16 мая без предупреждения. По словам подполковника, причиной его увольнения могла стать напряженная обстановка на Покровском направлении. Шевчук говорит, что принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций, поскольку был риск окружения. Подполковник отметил, что речь шла не просто о позиции в посадке, а о удержании населенного пункта. "Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", – считает Шевчук.