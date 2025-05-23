У коментарі Суспільному речник ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив, що зміна командира у 59-ї бригаді пов'язана із різким погіршенням обстановки в її смузі оборони, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ЗСУ

Лиховій підкреслив, що 59-та ОШБр перебуває на напрямку головного удару противника. Командування військової частини припустилося низки помилок, а також надавало недостовірні доповіді про стан та положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військовослужбовців. Саме тому Богдана Шевчука замінили на більш досвідченого командира Олександра Сакаю

У ЗСУ додали, що Шевчук є перспективним командиром. Тому після відпочинку він буде призначений на іншу посаду.

Речник уточнив, що рішення про заміну командирів було ухвалене на рівні Головнокомандувача ЗСУ, оскільки йшлося про переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ.

Позиція Шевчука

Сам Богдан Шевчук у коментарі журналістам розповів, що наказ про його відставку надійшов вночі 16 травня без попередження. За словами підполковника, причиною його звільнення могла стати напружена обстановка на Покровському напрямку. Шевчук каже, що ухвалив самостійне рішення про виведення особового складу з позицій, оскільки був ризик оточення. Підполковник зауважив, що йшлося не просто про позиції у посадці, а про утримання населеного пункту. "Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", – вважає Шевчук.