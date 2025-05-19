Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Полковник Олександр Сак - новий командир 59 ОШБр

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем тримає оборону на одній з найгарячіших ділянок Покровського напрямку. Там терміново змінили командира, цю посаду передали Олександрові Саку. Очікується, що це принесе позитивні зміни в бригаду.

Таке рішення командування Збройних Сил України ухвалило 15-16 травня. Головнокомандувач Олександр Сирський особисто доручив зняти з посади Богдана Шевчука та призначити на його місце Сака. Напружені стосунки з колишнім командиром бригади мав і командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, якому з початку 2025 року підпорядковується 59 бригада.

Наразі військові не розголошують причини зміни командира бригади. Ймовірно, замінити Шевчука вирішили через складну ситуацію на ділянці, яку утримує бригада. Там окупанти вже кілька місяців не зупиняють штурми та навіть мають успіхи, цей напрямок є дуже важким. Вище керівництво вирішило, що потрібно рятувати ситуацію.

Відомо, що правління Шевчука було дещо скандальним. Військові повідомляли, що він давав підлеглим жорстокі й необгрунтовані накази, мав конфлікти з військовими та медиками. Деякі його рішення, можливо, призвели до проблем у боях біля Нововасилівки та Успенівки, повідомляють аналітики DeepState.

Що відомо про Олександра Сака

Олександр Сак з позивним "Стафф" очолював 53 і 47 бригади, також обіймав посаду командира батальйону в 93-тій. Він вважається досвідченим командиром, який розумно веде бої. Побратими позитивно відгукувалися про його роботу. Дехто говорить, що під його керівництвом бригади ЗСУ провалили контрнаступ, але тоді командири бригад не мали можливості впливати на ситуацію.

Наразі Сак має увійти в стан справ 59 бригади та розпочати роботу на новому для себе напрямку, де тривають найзапекліші бої.

Нагадаємо, під час керівництва Олександра Сака 47 бригадою, колишній головний сержант Валерій Маркус мав конфлікт з комбатом Іваном Шаламагою, через що пішов з бригади. Військовий говорив, що він був змушений брати на себе відповідальність за вирішення питань через пасивність командування та зазначав, що "образ Шаламаги як комбата є результатом колективної роботи багатьох людей".