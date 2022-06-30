"Богдана" сыграла важную роль: Залужный показал видео, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного

Нашим военным удалось выбить врага с острова Змеиный. Соответствующую информацию уже подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что российские захватчики не выдержали массированной атаки со стороны ВСУ. Наши военные били по оккупантам из артиллерии, наносили ракетные, а также авиаудары. Поэтому у врага не осталось выбора – он покинул захваченный остров Змеиный.

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ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

Главнокомандующий поблагодарил защитников Одесской области. Он подчеркнул, что они сделали все возможное для того, чтобы освободить стратегически важную для Украины территорию.

Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения,

– обавил Залужный.

Валерий Залужный показал, как ВСУ освобождали Змеиный от врага: смотрите видео

Валерий Залужный также выразил благодарность всем тем, кто защищает каждый метр нашей страны. А также тем, кто верит в ВСУ и поддерживает украинских военных.

Сначала об освобождении острова Змеиный от врага сообщили в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что очередной этап операции удалось выполнить. Поэтому врагу пришлось то, что осталось от его гарнизона, вывести прочь.

Оккупанты бежали с острова очень быстро

Чтобы максимально оперативно вывезти тех, кто уцелел, враг использовал два катера. Сам остров сейчас задымлен, ведь там вспыхнули пожары после успешного выбивания оккупантов. Подробнее о ситуации на Змеином обещают сообщить позже.

Отметим, что в Офисе Президента тоже подтвердили информацию об освобождении острова от захватчиков. Андрей Ермак в своем телеграме написал, что врага на Змеином больше нет. Также он подчеркнул, что ВСУ удалось провести отличную операцию.

Россияне не были бы собой, если бы не попытались хоть как-то выкрутиться. Мол, это не украинские военные молниеносно сработали, а оккупанты проявили акт милосердия.

Минобороны страны-агрессора подтвердило информацию о выводе войск с острова. В то же время пропагандистские СМИ подхватили и максимально тиражируют нарративы о "жесте доброй воли" и "завершении выполнения задач".

Мол, российские военные ушли, потому что так надо было. В принципе, многие из них отправились вслед за крейсером "Москва", так что боевые задачи оккупанты точно завершили на Змеином.

Но и это еще не все. Российское руководство решило буквально нацепить себе нимб на голову. Якобы, отошли от острова Змеиный, чтобы представители ООН имели возможность вывезти из портов украинское зерно.

Отметим, что ВСУ на протяжении последних нескольких дней регулярно обстреливали врага на острове Змеиный. Накануне стало известно, что нашим военным удалось уничтожить очередной комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты привезли с собой.

А перед тем к острову Змеиный захватчики пригнали большой десантный корабль. Кроме того, в акватории Черного моря все еще находятся 15 крылатых ракет, готовых в любой момент нанести удар по Украине.

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