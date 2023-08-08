"Он должен сложить мандат": Арахамия инициирует исключение Богдана Торохтия из партии
Источник:Давид Арахамия
Давид Арахамия инициировал исключение "слуги" Богдана Торохтия. Ранее журналисты сообщали о неоднократных заграничных поездках нардепа — он часто бывал в Болгарии.
Сам депутат выступал инициатором законопроекта о невыезде народных депутатов за границу. Кроме того, жена Торохтия во время войны сменила несколько люксовых автомобилей и владеет дорогой недвижимостью.
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Торохтия исключают из партии "Слуга Народа"
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 8 июня объявил об исключении нардепа Богдана Торохтия из политической силы. Он заявил, что у нардепа было время объяснить свое поведение и реабилитироваться, однако не сделал этого.
Арахамия заявил, что Торохтий мог продать что-нибудь из своего автопарка и передать средства на оборону. Это не было бы оправданием, но служило сигналом, что нардеп осознал вину.
Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.
– написал глава фракции.
Давид Арахамия заявил, что Богдан Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и составить депутатский мандат. Глава фракции немедленно инициирует исключение нардепа из "Слуги Народа".
Скандал вокруг Богдана Торохтия
- Ранее журналисты сообщали о неоднократных поездках нардепа в Болгарию – его жена публиковала фото вместе с Торохтием. Тот все отрицал и пытался обмануть журналистов, сменив дату на фото.
- Нардеп так же получал по 30 тысяч гривен на компенсацию жилья. И это несмотря на то, что жена нардепа сменила 3 авто класса "люкс" во время войны. Стоимость последнего автомобиля могла достичь почти 200 тысяч долларов.
- Давид Арахамия в интервью пытался оправдать Торохтия и заявлял, что тот ездил в судебных делах в отношении ребенка.
- Давид Арахамия также заявил, что ситуация вокруг Богдана Торохтия не похожа на ситуация с Аристовым. Тот ездил на Мальдивы, и его сразу исключили из партии. Глава фракции добавил, сейчас идет "давление" на фракцию с целью уменьшения ее численности.