"Живая Богородица" и "мать вселенной": как мошенница из Киева выманивает деньги у семей военных

На фоне войны в Украине увеличилось количество шарлатанов, которые выманивают у украинцев средства под предлогом помощи военным. В сети поделились историей одной из таких "целительниц".

Да, тему подняла руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая. Она рассказала о некой Анне Фесун, которая называет себя "Богородицей".

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"Богородица", что просит деньги у семей военных

Надежда Потоцкая рассказала, что сначала ей написала малознакомая девушка, которая попросила деньги в долг. Средства были нужны для "женщины, которая энергетически поддерживает" ее любимого. Как оказалось, мужчина находится в коме уже полгода и лечится за границей. А в Украине есть какая-то женщина, которая "шлет энергию", чтобы он жил – и будет делать она это якобы до тех пор, пока ей будут благодарить материально.

Начала расплетать клубок, выяснилось, что бедная девушка уже просила в долг у более 25 моих знакомых. Кто-то давал средства. Еще проводила сбор. Она верит в силу той женщины и готова брать в долг, чтобы обменивать на энергию,

– рассказывает Надежда.

Выяснилось, что эту "энергетическую женщину" зовут Анна Фесун. В соцсетях женщина зовет себя "Богородицей", публикуя на своей странице определенные обряды и действа. В то же время Надежде Потоцкой удалось обнаружить информацию о том, что Анна имела большие долги по состоянию на 2021. И что это ее дело – некий бизнес.

Журналистка Александра Горчинская в свою очередь отметила, что Фесун известна киевлянам как владелица заведения Call Me Cacao.

"Я не берусь судить, или эта женщина делает себе такой образ сознательно и это стратегия, или у нее есть сложности психоэмоционального характера. Однако из ее постов следует, что чудодейственная сила сошла к ней во время беременности / после рождения дочери Веры. Своего ребенка Анна Фесун очевидно также считает, в определенном роде, божественным созданием", – пишет Александра.

В то же время на сайте "Свободное слово" есть статья об Анне Фесун, где говорится о женских кругах, которые делает эта женщина. В частности, свою секту женщина затягивает путем проведения "ритуала", в котором требует от жертв не спать и голодать двое суток.

Как выглядит страница Анны Фесун / фото Александры Горчинской

Также Александра Горчинская отмечает, что вышеупомянутая избранница раненого военного не считает себя потерпевшей. И искренне уверена, что Анна Фесун "спасла ее любимого" и "ценой собственного здоровья держит его живым 10 месяцев".

Комментарий жертвы деятельности Анны Фесун / Фото из сети