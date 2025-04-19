Богослужения на Пасху: онлайн-трансляции из храмов Украины

В 2025 году православные и католики празднуют Пасху в один день – 20 апреля. В ряде украинских церквей проходят торжественные службы с онлайн-трансляциями.

Уже появился расписание праздничных богослужений и освящения пасок в Киеве, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и других городах, передает 24 Канал.

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Празднование Христова Воскресения

Трансляцию праздничной службы ведут из Киева. Видео службы на Пасху запишут из двух церквей: ПЦУ – из Свято-Михайловского Златоверхого собора и УГКЦ – из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Трансляция Пасхальной службы ПЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора 2025: смотрите видео

Трансляция Пасхальной службы УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова 2025: смотрите видео (начнется в 7 утра)

Где можно посмотреть пасхальные богослужения

Прямоэфирные трансляции из храмов Киева будут продолжаться 19 – 20 апреля на телеканалах "Суспільне Культура", "Украинское Радио" и "Радио Культура".

Торжественное Богослужение Православной церкви Украины из Свято-Михайловского Златоверхого собора по случаю праздника Светлого Христова Воскресения будут транслировать:

в субботу, 19 апреля, в 23:00 – Торжественное богослужение ПЦУ по случаю праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи) – "Суспільне Культура";

в воскресенье, 20 апреля, в 00:05 – Торжественное богослужение ПЦУ по случаю Светлого Христова Воскресения – вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве – "Украинское Радио" и "Радио Культура".

Пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова будут транслировать:

в воскресенье, 20 апреля, в 7:00 – Пасхальные богослужения Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) из Патриаршего собора Воскресения Христова – "Суспільне Культура";

в воскресенье, 20 апреля, в 8:35 – Торжественное богослужение УГКЦ по случаю Светлого Христова Воскресения – вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве – "Украинское радио" и "Радио культура";

Также в воскресенье, 20 апреля, в 11:00 Пасхальную Святую мессу Римско-Католической Церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве покажет "Суспільне Культура". Ее также можно посмотреть в 10:00 на канале EWTN Ukraine на ютубе.