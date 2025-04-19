Вже з'явився розклад святкових богослужінь та освячення пасок у Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та інших містах, передає 24 Канал.

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Святкування Христового Воскресіння

Трансляцію святкової служби ведуть із Києва. Відео служби на Великдень запишуть із двох церков: ПЦУ – зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору і УГКЦ – із Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Трансляція Великодньої служби ПЦУ зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору 2025: дивіться відео

Трансляція Великодньої служби УГКЦ із Патріаршого собору Воскресіння Христового 2025: дивіться відео (почнеться о 7 ранку)

Де можна подивитися великодні богослужіння

Прямоефірні трансляції із храмів Києва триватимуть 19 – 20 квітня на телеканалах "Суспільне Культура", "Українське Радіо" та "Радіо Культура".

Урочисте Богослужіння Православної церкви України зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння транслюватимуть:

у суботу, 19 квітня, о 23:00 – Урочисте богослужіння ПЦУ з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння (Пасхи) – "Суспільне Культура";

у неділю, 20 квітня, о 00:05 – Урочисте богослужіння ПЦУ з нагоди Світлого Христового Воскресіння – наживо зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору в Києві – "Українське Радіо" та "Радіо Культура".

Великоднє богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового транслюватимуть:

у неділю, 20 квітня, о 7:00 – Великодні богослужіння Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) з Патріаршого собору Воскресіння Христового – "Суспільне Культура";

у неділю, 20 квітня, о 8:35 – Урочисте богослужіння УГКЦ з нагоди Світлого Христового Воскресіння – наживо з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві – "Українське радіо" та "Радіо культура";

Також у неділю, 20 квітня, об 11:00 Великодню Святу месу Римсько-Католицької Церкви в Україні з храму Святого Олександра у Києві покаже "Суспільне Культура". Її також можна подивитися о 10:00 на каналі EWTN Ukraine на ютубі.