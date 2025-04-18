Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телеканалу "Київ".

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Робота громадського транспорту в Києві на Великдень

Микола Поворозник розповів, що робота транспорту змінюватися не буде. Посадовець додав, що відповідно графіки руху є на сайтах КМДА.

Крім того, він закликав мешканців столиці за можливості уникати місць масового скупчення людей, особливо на кладовищах у поминальні дні.

Крім цього, закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що комендантська година у великодню ніч з 19 на 20 квітня триватиме у багатьох областях без змін. Проте у деяких регіонах – її скоротили.