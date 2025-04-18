Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире телеканала "Киев".

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Работа общественного транспорта в "Киев"е на Пасху

Николай Поворозник рассказал, что работа транспорта меняться не будет. Чиновник добавил, что соответственно графики движения есть на сайтах КГГА.

Кроме того, он призвал жителей столицы по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно на кладбищах в поминальные дни.

Кроме этого, призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Напомним, что комендантский час в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля продлится во многих областях без изменений. Однако в некоторых регионах – его сократили.