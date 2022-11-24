С Украины пытались скрыто вывезти имущество президента "Мотор Сичи" на сотни миллионов гривен

Служба безопасности помешала вывезти из Украины имущество президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева. Правоохранители арестовали элитные автомобили, оружие и антиквариат.

По данным следствия, Богуслаев пытался скрытно вывезти имущество из Украины, чтобы его не арестовали в рамках уголовного дела. Сумма изъятого составляет сотни миллионов гривен.

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Помогали президенту Мотор Сичи несколько руководителей структурных подразделений завода. Они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники хотели нелегально вывезти "активы" заграницу.

СБУ во время обысков обнаружила и изъяла:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

катер;

3 охотничьих ружья и винтовку;

обилие предметов старины народов Европы.

Среди арестованного были Скифское золото, предметы античных времен и Киевской Руси.

Правоохранители изъяли элитное имущество президента "Мотор Сечи" / Фото СБУ

Кроме того, СБУ разоблачила приспешников Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей для смягчения меры пресечения для их руководителя. Фигуранты давили на персонал, угрожали увольнением и последующими "последствиями".

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Богуслаева подозревают в коллаборационизме и госизмене

Богуслаеву объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. Кроме того, удалось установить, что у него есть российское гражданство и индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России – платит налоги государству-агрессору, которое убивает украинцев.

Богуслав подозревается в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Заметьте, что известно о задержании президента "Мотор Сичи" Богуслаева: смотрите видео