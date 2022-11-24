За даними слідства, Богуслаєв намагався приховано вивезти майно з України, аби його не заарештували у межах кримінального провадження. Сума вилученого становить сотні мільйонів гривень.

Увага Президент "Мотор Січі" Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, – "Схеми"

Допомагали президенту "Мотор Січі" декілька керівників структурних підрозділів заводу. Вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці хотіли нелегально вивезти "активи" закордон.

СБУ під час обшуків виявила та вилучила:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці і гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

Серед арештованого також було Скіфське золото, предмети античних часів та Київської Русі.

Правоохоронці вилучили елітне майно президента "Мотор Січі" / Фото СБУ

Крім того, СБУ викрила поплічників Богуслаєва, які схиляли працівників заводу до збору підписів для пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Фігуранти тиснули на персонал, погрожували звільненням та подальшими "наслідками".

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Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі та держзраді

Богуслаєву оголосили про підозру у колабораціонізмі та держзраді. Окрім того, вдалося встановити, що він має російське громадянство та індивідуальний податковий номер платника податків у Росії – платить податки державі-агресорці, яка вбиває українців.

Богуслава підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Зауважте – що відомо про затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: дивіться відео