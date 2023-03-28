Блокировал отправку вертолета для разведки: как экс-президент "Мотор Сич" работал на врага
Источник:СБУ
Правоохранители установили, что бывший глава АО "Мотор Сич" в апреле 2022 года блокировал поставку боевого вертолета для украинской разведки. Очевидно, речь идет о Вячеславе Богуслаеве.
Экс-президента "Мотор Сич" арестовали еще осенью прошлого года по подозрению в работе на врага. С тех пор появилось немало доказательств того, что Богуслаев делал все, чтобы помочь России. В частности, как констатировали в Службе безопасности 28 марта, он задерживал предоставление Главному управлению разведки Украины летательного аппарата.
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Отдавал преступные приказы работникам предприятия
Отметим, что разоблачила новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" контрразведка совместно со следователями СБУ. Собственно, с каждым днем все больше нет сомнений в том, что Богуслаев готов был делать все, чтобы препятствовать работе сил обороны в пользу России.
По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Впрочем, глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что бывший президент предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.
Работники "Мотор Сич" выполнили задание от директора, сняли лопасти с вертолета и вывели из строя его механизмы, отвечающие за работу несущего винта.
В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств этого преступления и привлечения виновных к ответственности.
Обратите внимание! Экс-президенту предприятия дополнительно сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- части 3 статьи 27;
- части 2 статьи 28;
- части 1 статьи 114-1.
В них говорится о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, совершаемый по предварительному сговору группой лиц.
Дело Богуслаева: что нужно знать
- Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности компании. В помещении экс-президента "Мотор Сич" провели обыск. Выдвинули подозрение бывшему главе предприятия в государственной измене.
- Вскоре журналисты опубликовали фрагменты разговоров Богуслаева с муртадами Путина, подтверждающими, что он действительно работал на Россию. На одном из отрывков слышно, что экс-начальник компании убеждает оккупантов в том, что их в Украине "все ждут".
- Кроме того, стало известно, что "Мотор Сич" продавала Ирану авиационные двигатели. Среди компаний – производитель "Шахидов". Именно тех летательных аппаратов, которые Россия запускала по нашему государству.