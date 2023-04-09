Бои в городе – всегда самые сложные, – Череватый сказал, каково моральное состояние россиян в Бахмуте

Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Там продолжаются уличные бои, которые являются самыми сложными в войне, однако оставляют негативный отпечаток и на оккупантах.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, что россияне начали понемногу признавать свои безумные потери на этой войне.

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Уличные бои – самые сложные

Череватый отметил, что в Бахмуте идут уличные бои. Это сейчас самая горячая точка Украины. Ситуация достаточно сложная, но контролируемая. ВСУ пытаются выбить врага с позиций, которые он занял. Россияне же не оставляют попыток во что бы то ни стало взять "крепость".

Наши подразделения сдерживают неприятеля, нанося ему при всем этом наибольший вред. Каждый знает свой маневр. Все подразделения под постоянным контролем командования группировки, на постоянной связи, знают, что делать и как,

– заметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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Моральное состояние врага

Такая ситуация очень сильно влияет на моральное состояние окупантов. Если бы они знали, за что борются, то это помогло бы их моральному состоянию. Однако, в отличие от ВСУ, их же командование к ним относится совершенно ужасно, в частности, на Бахмутском направлении "вагнеровцев" постоянно бросают в "мясорубку", не считая потери.

"Если мы возьмем Лимано-Купянское направление, где действует только регулярное войско, в значительной степени доукомплектованное из мобилизованных, то они там значительно осторожнее и пытаются соблюдать хотя бы элементарные правила", - подчеркнул Череватый.

Впрочем, мотивационный пакет и мобилизированых невысок. Очевидно, что их замполиты рассказывали о том, что "русские не проигрывают", что у них "вторая армия мира", но когда эти воины встречаются с нашими подразделениями, сразу понимают, кто есть кто.

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