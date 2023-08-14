Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале рассказал, что резервы личного состава оккупанты свозят в часть Клещиевки, что пока находится под их контролем, и Авдеевку. Таким образом россияне пытаются удержать населенные пункты, чтобы ВСУ не освободили их, сообщает 24 Канал.

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Почему враг пытается удержать эти рубежи

Олег Жданов предположил, что перегруппировка российских войск на Бахмутском направлении практически окончена. Они готовятся возобновить наступательные действия на рубеже Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка.

Я объяснял, что у них здесь ситуация, противоположная той, которая складывается в районе Белогоровки. Нам нужно ее удержать, чтобы не дать врагу выйти на дальнейшие направления продвижения. А тут враг пытается удержать этот рубеж любой ценой, чтобы не дать нам срезать это выступление и окружить сам Бахмут,

– сказал он.

Дальше есть возможность срезать выступление вплоть до самого Соледара, это большой кусок территории. Тогда ВСУ смогут выйти на Северодонецк и Лисичанск. Именно поэтому враг упорно пытается удержать эти рубежи.

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