Військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі розповів, що резерви особового складу окупанти звозять у частину Кліщіївки, що поки перебуває під їхнім контролем, та Авдіївку. У такий спосіб росіяни намагаються втримати населені пункти, щоб ЗСУ не звільнили їх, передає 24 Канал.

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Чому ворог намагається втримати ці рубежі

Олег Жданов припустив, що перегрупування російських військ на Бахмутському напрямку практично закінчене. Вони готуються відновити наступальні дії на рубежі Кліщіївка – Андріївка – Курдюмівка.

Я пояснював, що у них тут ситуація, протилежна тій, яка у нас складається у районі Білогорівки. Нам потрібно її втримати, щоб не дати ворогу вийти на подальші напрямки просування. А тут ворог намагається втримати цей рубіж за будь-яку ціну, щоб не дати нам зрізати цей виступ та оточити сам Бахмут,

– сказав він.

Далі є можливість зрізати виступ аж до самого Соледара, це дуже великий шматок території. Тоді ЗСУ зможуть вийти на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Саме тому ворог вперто намагається втримати ці рубежі.

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