Бои в центре Йемена: погибли по меньшей мере 45 человек
18 сентября 2021 , 10:42Читати новину українською
Источник:"Синьхуа"
Жертвами боев между правительственными войсками и хуситами в провинции Эль-Байда в Йемене стали по меньшей мере 45 человек. Среди них – 25 боевиков
Кроме того, погибли по меньшей мере 20 солдат правительственных войск. Сейчас хуситы движутся в сторону провинции Абьян, которую контролирует правительство.
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Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находящихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев,
– говорится в сообщении.
Удар по военной базе в Йемене
- В следствии ракетного обстрела военной базы Аль-Анад в Йемене погибли по меньшей мере 30 человек. Кроме того, известно о 30 пострадавших. Многие из них получили ожоги третьей степени.
- База Аль-Анад расположена в 60 километрах к северу от города Аден и находится под контролем правительства Йемена. Эту территорию контролирует правительство Йемена.
- Одна из ракет, которую выпустили хуситы, попала в ангар. Там как раз отдыхали военные. По официальным данным, на военной базе прозвучало по меньшей мере 3 взрыва.
- Ответственность за взрыв на себя, на данный момент, никто не взял.
- В то же время в Йемене обвиняют во взрыве хуситов.