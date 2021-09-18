Бои в центре Йемена: погибли по меньшей мере 45 человек

Жертвами боев между правительственными войсками и хуситами в провинции Эль-Байда в Йемене стали по меньшей мере 45 человек. Среди них – 25 боевиков

Кроме того, погибли по меньшей мере 20 солдат правительственных войск. Сейчас хуситы движутся в сторону провинции Абьян, которую контролирует правительство.

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Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находящихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев,

– говорится в сообщении.

Удар по военной базе в Йемене

В следствии ракетного обстрела военной базы Аль-Анад в Йемене погибли по меньшей мере 30 человек. Кроме того, известно о 30 пострадавших. Многие из них получили ожоги третьей степени.

База Аль-Анад расположена в 60 километрах к северу от города Аден и находится под контролем правительства Йемена. Эту территорию контролирует правительство Йемена.

Одна из ракет, которую выпустили хуситы, попала в ангар. Там как раз отдыхали военные. По официальным данным, на военной базе прозвучало по меньшей мере 3 взрыва.

Ответственность за взрыв на себя, на данный момент, никто не взял.

В то же время в Йемене обвиняют во взрыве хуситов.

Хуситы захватили контроль над частью Йемена еще в 2015 году. Саудовская Аравия и 8 арабских государств сформировали коалицию и начали вооруженную кампанию в стране.