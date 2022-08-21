Бои на Донбассе и частичный успех оккупантов на Юге: в Генштабе назвали самые горячие точки

Украинцы продолжают мужественно бороться с российскими захватчиками. Идут тяжелые бои.

В Генеральном штабе ВСУ на утро 21 августа рассказали о ситуации на поле боя. Враг обстреливает наши позиции, населенные пункты, пытается наступать и отражаться.

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Обстрелы и угроза ударов из беларуси

Наши военные сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях заметили перемещение средств противовоздушной обороны россиян на территорию беларуси. Продолжает сохраняться угроза, что враг будет бить ракетами и авиацией с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов населенные пункты Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловку Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

Бои на Донбассе

По данным Генштаба, на Славянском направлении были артиллерийские обстрелы врага у Шевеловки, Краснополья, Дибривного, Норцовки, Сулиговки и Долины. Оккупанты вели разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но без успеха, отошли. Пытались вести штурмовые действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Враг понес потери и отступил.

В Донецком направлении российские захватчики пытаются продолжить наступательные действия. На Краматорском направлении были вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Было враждебное наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, но безуспешное.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Нанес авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

В Генштабе также рассказали, что на Авдеевском направлении обстрелы были в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опитное.

Вражеские подразделения ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются. В Новопавловском направлении были обстрелы врага из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Недалеко от Новомихайловки и Павловки россияне привлекли авиацию.

Частичный успех врага на Юге

На Запорожском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Были удары по авиации возле Гуляйполя, Ольговского и Красного. Захватчики вели воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

В Южнобужском направлении были обстрелы противника из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Враг вел воздушную разведку БПЛА.

Также наши ВСУ рассказали, что на Николаевском направлении россия ведет наступательный бой близ Васильки – Благодатное, имеет частичный успех. Враг занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

При этом три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования готовы применять высокоточное оружие.

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. В Генштабе призвали доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

ВСУ разбивают врага

Потери россии в этой войне очень велики. оккупанты теряют как живую силу, так и технику. Но гибнут они не только в боях, потому что карма тоже действует на врага, где бы он ни был. Так советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал о том, что в российских войсках произошло массовое отравление. По его словам, умерли 22 вражеских солдата.

Также была информация, что во временно оккупированный Луганск привезли 55 тяжелораненых кадыровцев из подразделения "Ахмат". Большинство из них – будущие "двухсотые". Кадыровцев даже пытаются спасти, несмотря на то, что у них с россиянами случаются конфликты с резней.

А еще в Запорожье украинские воины уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1". Также за сутки наши воины ВСУ ликвидировали 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

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