Видео было опубликовано ВМС ВСУ в своих социальных сетях.

Что видно на видео?

На видео можно увидеть, как военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского ведут боевые действия на территории Харьковской области.

За несколько дней им удалось уничтожить тяжелую автомобильную технику, НРК (наземно-роботизированные комплексы) и пушку россиян.

Морпехи уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Военные подчеркнули, что продолжают уничтожать логистику и вооружение оккупантов на линии фронта.

Что известно о потерях россиян в технике?

Утром 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты потеряли 5 танков, 7 боевых бронированных машин и 92 артиллерийские системы. Также ВСУ уничтожили 4 РСЗО и 3 средства ПВО противника.

17 июля ВСУ удалось уничтожить вражеский самолет Ту-95 во время удара по Энгельсу. Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожила военный самолет, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране.