Более 1 500 солдат и гора сожженной техники: потери России в войне по состоянию на 19 июля

У вражеских войск возникают серьезные проблемы с солдатами, которые в России планируют восполнить за счет осенней мобилизации. А пока страна-агрессор почти ежедневно отправляет на фронт около тысячи своих людей, чтобы добиться хоть каких-то результатов.