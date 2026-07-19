Понад 1 500 солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії у війні на 19 липня

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Які втрати Росії у війні станом на 19 липня?
- особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;
- танків – 12 156 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 963 (+7);
- артилерійських систем – 46 261 (+92);
- РСЗВ – 1 950 (+4);
- засобів ППО – 1 505 (+3);
- літаків – 438 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547);
- спеціальної техніки – 4 430 (+2);
- крилатих ракет – 4 915 (+1).
Втрати Росії у війні / ГШ
Зауважимо, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ лише за перше півріччя 2026 року ліквідували понад 50 тисяч військових країни-агресорки.
Результативними є й дії СБС. У ніч на 18 липня Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту". Загалом у межах операції "МоЛоЧКа" Росія вже втратила понад 170 таких суден.