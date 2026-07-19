укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Понад 1 500 солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії у війні на 19 липня
view count
time for reading3 хв
Comments 1

Понад 1 500 солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії у війні на 19 липня

Тетяна Бабич
Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Ілюстративне фото AP

Ворожі війська мають суттєві проблеми з солдатами, які в Росії планують перекрити завдяки мобілізації восени. Наразі ж майже щоденно країна-агресорка кладе близько тисячі своїх людей задля хоча б якихись результатів на фронті.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Які втрати Росії у війні станом на 19 липня?

  • особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;
  • танків – 12 156 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 963 (+7);
  • артилерійських систем – 46 261 (+92);
  • РСЗВ – 1 950 (+4);
  • засобів ППО – 1 505 (+3);
  • літаків – 438 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547);
  • спеціальної техніки – 4 430 (+2);
  • крилатих ракет – 4 915 (+1).


Втрати Росії у війні / ГШ

Зауважимо, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ лише за перше півріччя 2026 року ліквідували понад 50 тисяч військових країни-агресорки.
Результативними є й дії СБС. У ніч на 18 липня Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту". Загалом у межах операції "МоЛоЧКа" Росія вже втратила понад 170 таких суден.