Отметим, что город Курчатов расположен примерно в 60 километрах от границы с Украиной. По данным ISW продвижение в глубину Курской области еще вчера составляло 35 километров.
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Бои в направлении Курчатова
В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации,
– указал мэр Курчатова.
По его словам, все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.
"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", – заверил Корпунков.
Где расположен город Курчатов: смотрите на карте
У сети пишут, что для обороны Курской АЭС противник притащил дополнительно около 150 бойцов. Основная часть из них – спецподразделения федеральной службы национальной гвардии
К слову, эстонская разведка утверждает, что вторая линия обороны России в регионе частично прорвана. Враг не ожидал наступления в Курской области и атака стала для него настоящей неожиданностью.