Зазначимо, що місто Курчатов розташоване приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. За данними ISW просування у глибину Курської області ще вчора становило 35 кілометрів.

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Бої у напрямку Курчатова

За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації,

– вказав мер Курчатова.

За його словами, всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.

"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", – запевнив Корпунков.

Де розташоване місто Курчатов: дивіться на карті

У мережі пишуть, що для оборони Курської АЕС противник залучив додатково близько 150 бійців. Основна частина з них – спецпідрозділи федеральної служби національної гвардії.

До слова, естонська розвідка стверджує, що друга лінія оборони Росії в регіоні частково прорвана. Ворог не очікував наступу у Курській області і атака стала для нього справжньою несподіванкою.