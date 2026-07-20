Бойцы, поднявшие флаг Украины в Константиновке, могут оказаться в плену: что говорят в "Скале"

Россияне распространили информацию о якобы взятии в плен двух украинских военнослужащих в Константиновке. Оккупанты заявляют, что эти бойцы якобы попали в руки российских военных в том же здании, где было снято видео с флагом Украины.

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" заявили, что в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.

Как бойцы после зачистки города могли оказаться в плену?

19 июля российские пропагандистские ресурсы начали массово распространять видео и фото, на которых якобы запечатлены двое украинских военных, взятых в плен во время боев за Константиновку в Донецкой области.

Речь идет именно о бойцах 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которые накануне появились на кадрах с украинским флагом после проведения зачистки одного из районов города. На обнародованных россиянами материалах видны двое военных, которых заставляют делать заявления на камеру и выполнять требования оккупантов.

Они якобы попали в плен в том же здании, где ранее было снято видео с украинским флагом. Бойцов якобы заставили отказаться от символики Украины и взять в руки российский флаг.

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" заявили, что в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В подразделении не раскрывают деталей боевой операции в Константиновке, поскольку это может нанести ущерб безопасности военных.

Российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке. Это манипуляция. Боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боя,

– заявили в "Скале".

В подразделении отметили, что для военных плен побратимов – тяжелая новость, однако главное – что защитники остались живы.

"Для полка пленение сослуживцев – это чрезвычайно болезненная новость. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет содействовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", – сообщили в 425 ОШП.

В "Скале" также подчеркнули, что в ходе тех же боев украинские военные взяли в плен двух российских военнослужащих. Там подчеркнули, что боевые действия нельзя оценивать по одному отдельному эпизоду, поскольку после любых успешных действий одна из сторон может проводить контратаки.

Напомним, 18 июля полк заявил об успешном проведении зачистки Константиновки в Донецкой области и установке украинского флага над городом. После выполнения боевой задачи военные закрепили результат, и город находится под контролем Сил обороны Украины.

Константиновка остается одним из ключевых направлений российского наступления в Донецкой области, поскольку ее захват мог бы создать для оккупантов возможности для дальнейшего продвижения в сторону Славянска и Краматорска. В начале июня российские диверсионно-штурмовые группы пытались проникнуть в город, однако украинские военные подчеркивали, что противник не установил контроль над населенным пунктом.

Ранее ВСУ сообщали, что российские подразделения неоднократно пытались проникнуть в Константиновку небольшими группами, используя тактику проникновения и закрепления в отдельных районах. Из-за постоянных штурмов, артиллерийских обстрелов и активных боевых действий ситуация в городе остается сложной.