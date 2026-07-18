Об этом сообщил 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".
Что известно о ситуации в Константиновке?
В подразделении отметили, что украинские военные завершили зачистку Константиновки от российских сил и закрепили результат, водрузив украинский флаг.
Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город находится под контролем ВСУ,
– говорится в сообщении.
Украинские военные заявили о контроле над Константиновкой: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Полк "Скала" – это 425-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он участвует в боях на самых сложных участках фронта и выполняет штурмовые задачи.
Константиновка остается одним из ключевых направлений российского наступления в Донецкой области. Захват города мог бы открыть оккупационным войскам дополнительные возможности для продвижения в направлении Славянска и Краматорска.
В начале июня российские диверсионно-штурмовые группы смогли проникнуть в Константиновку. После этого в Вооруженных Силах Украины неоднократно подчеркивали, что противник не установил контроль над городом, хотя боевые действия оставались чрезвычайно интенсивными.
Украинские военные также сообщали, что российские подразделения уже не впервые пытались проникнуть в город небольшими группами. Из-за постоянных штурмов и артиллерийских обстрелов ситуация в Константиновке долгое время оставалась очень сложной, а отдельные районы фактически превратились в зону активных боевых действий.
Напомним, 3 июля Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки. В то же время уже на следующий день Генеральный штаб ВСУ, группировка войск "Восток" и аналитики ISW опровергли эти утверждения.
Президент Владимир Зеленский также назвал слова российского диктатора ложными.
"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну. Но все же он не пересечет линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", – заявил президент.
После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что Путин якобы готов принять Зеленского только в Москве.