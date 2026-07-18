Про це повідомив 425-й окремий штурмовий полк "Скеля".

Що відомо про ситуацію у Костянтинівці?

У підрозділі зазначили, що українські військові завершили зачистку Костянтинівки від російських сил та закріпили результат встановленням українського прапора.

Бійці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор. Місто під контролем ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові заявили про контроль над Костянтинівкою: дивіться відео

Полк "Скеля" – це 425-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ Збройних Сил України. Він бере участь у боях на найскладніших ділянках фронту та виконує штурмові завдання.

Костянтинівка залишається одним із ключових напрямків російського наступу на Донеччині. Захоплення міста могло б відкрити окупаційним військам додаткові можливості для просування у напрямку Слов'янська та Краматорська.

На початку червня російські диверсійно-штурмові групи змогли проникнути до Костянтинівки. Після цього у Збройних Силах України неодноразово наголошували, що противник не встановив контроль над містом, хоча бойові дії залишалися надзвичайно інтенсивними.

Українські військові також повідомляли, що російські підрозділи вже не вперше намагалися проникнути до міста невеликими групами. Через постійні штурми та артилерійські обстріли ситуація у Костянтинівці тривалий час залишалася дуже складною, а окремі райони фактично перетворилися на зону активних бойових дій.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки. Водночас уже наступного дня Генеральний штаб ЗСУ, угруповання військ "Схід" та аналітики ISW спростували ці твердження.

Президент Володимир Зеленський також назвав слова російського диктатора неправдивими.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – заявив президент.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що Путін нібито готовий прийняти Зеленського лише в Москві.