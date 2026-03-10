Об этом сообщили в полку полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Как спецназовцы полиции вывели людей из Купянска?

Полицейские рассказали, что в командный пункт полка полиции особого назначения поступило обращение от представителей 425 бригады с просьбой помочь эвакуировать гражданских жителей из опасной территории города Купянск.

К операции привлекли пилотов аэроразведки ППОП и силы стрелкового батальона. С помощью дронов спецназовцы смогли вывести шестерых гражданских в определенную безопасную точку.

Чтобы спастись, людям пришлось преодолевать более 20 километров пешком через опасную территорию по заранее согласованному маршруту. Все это время их путь контролировали операторы БпЛА, с помощью световых указателей с мавика указывая путь для людей, фактически ведя людей к безопасности с воздуха,

– рассказали в полиции.

После выхода к определенной точке гражданских эвакуировали бронированным транспортом в Шевченково, где их передали волонтерам для дальнейшего размещения и решения бытовых вопросов.

Как спецназовцы полиции выводили людей из Купянска / Видео полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области

"За этими километрами – страх, истощение и надежда дойти. И шесть спасенных жизней, ради которых эта операция стоила каждого шага", – отметили спецназовцы полиции.

