Об этом сообщили в полку полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.
Как спецназовцы полиции вывели людей из Купянска?
Полицейские рассказали, что в командный пункт полка полиции особого назначения поступило обращение от представителей 425 бригады с просьбой помочь эвакуировать гражданских жителей из опасной территории города Купянск.
К операции привлекли пилотов аэроразведки ППОП и силы стрелкового батальона. С помощью дронов спецназовцы смогли вывести шестерых гражданских в определенную безопасную точку.
Чтобы спастись, людям пришлось преодолевать более 20 километров пешком через опасную территорию по заранее согласованному маршруту. Все это время их путь контролировали операторы БпЛА, с помощью световых указателей с мавика указывая путь для людей, фактически ведя людей к безопасности с воздуха,
– рассказали в полиции.
После выхода к определенной точке гражданских эвакуировали бронированным транспортом в Шевченково, где их передали волонтерам для дальнейшего размещения и решения бытовых вопросов.
Как спецназовцы полиции выводили людей из Купянска
"За этими километрами – страх, истощение и надежда дойти. И шесть спасенных жизней, ради которых эта операция стоила каждого шага", – отметили спецназовцы полиции.
Какая ситуация в Купянске сейчас?
Полк "Скала" провел операцию по зачистке Купянска от русских, уничтожив очаги врага. Во время операции украинские силы зачистили десятки улиц, многоэтажки, завод и больницу.
Украинские десантники сорвали попытку минирования территории вблизи Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав группу российских оккупантов в стрелковом бою. Этим наши защитники предотвратили установление минных заграждений.
А 43 ОМБр ВСУ успешно ликвидировала 10 российских оккупантов в Купянске 26 февраля 2026 года. Еще 2 захватчика получили ранения.