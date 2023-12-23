"Враг на праздники просыпается": бойцы 68 ОЕБр рассказали о боях на Купянском направлении

С приближением праздников оккупанты на Купянском направлении начали активизироваться. В настоящее время бойцы 68 ОЕБр дают мощный отпор врагу на этом участке фронта.

В новом материале проекта "Украинский Свидетель" бойцы 68-й Отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали о ситуации на Купянском направлении. К слову, Герои из этого материала сейчас стоят на позициях, которые раньше были российскими, – это почти линия фронта и к врагу отсюда не больше 250 метров.

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На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои

Как рассказали бойцы 68-й ОЕБр, на позициях до сих пор можно найти российские сухпайки и тела оккупантов, которые месяцами не забирают. Украинские воины рассказали, что враг каждый день применяет кассетные боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины. В канун рождественских праздников оккупанты активизировались.

Они становятся живчиками, работают. Поэтому нужно держать позиции и отбивать их. Не нужно недооценивать врага. Мы готовимся к чему-то серьезному, к масштабному контрнаступлению,

– рассказал боец с позывным "Кира".

В то же время украинские защитники удачно штурмуют вражеские позиции. "Кира" рассказал, что был уже на семи штурмах. По его словам, шесть из них были удачными.

"Это было на День независимости Украины. Мы тогда выехали в 5 утра, а уже в 11 вся группа была "трехсотой", с контузиями разных степеней. Но все живы, все вышли", – добавил "Кира".

Оккупанты также активно применяют дроны для аэроразведки. На Купянском направлении россияне пользуются "Мавиками", но в большинстве своем проводят разведку российскими "Орланами", "Ланцетами", "Zala". Военнослужащий Иван рассказал, что Россия даже боеприпасы для "Мавиков" производит, и с грустью добавил – "жаль, что у нас такого нет".

"Надо стоять, чтобы потом обнять любимую"

Украинские защитники также рассказали о своей "будничной" жизни. Так, на фронт ныне многие гражданские передают окопные свечи. По словам военных, они очень чадят, но без них было бы крайне сложно.

"Без них (окопных свечей – 24 Канал) мы бы замерзли. Есть и буржуйки, но они дымят. Ими можно "засветить" позицию и потом будет прилет", – рассказал военный Олег.

Бойцы 68-й ОЕБр признаются, что продолжают стоять на позициях, несмотря на усталость, чтобы потом вернуться в семьи.

За**ло, но надо стоять. Чтобы потом обнять любимую, не думая о прилетах. Чтобы жить в свободной и независимой Украине. Тогда будет покой,

– подытожил ситуацию на фронте боец с позывным "Кира".

