Силы обороны удерживают территорию ТЭС: военные рассказали о ситуации в Курахово

Российская оккупационная армия не прекращает атаки в Донецкой области. Сейчас в Курахово украинские военные отражают вражеские штурмы и удерживают территорию теплоэлектростанции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит в Курахово

Виктор Трегубов рассказал, что ситуация на Кураховском направлении остается сложной, Силы обороны продолжают отражать российские атаки.

По его словам, оккупанты пытаются продвигаться в направлении села Дачное, расположенного за Курахово в Донецкой области, и выбивать украинских бойцов.

Украинские силы держат ТЭС и наносят врагу поражение, которое только могут наносить,

– подытожил спикер ОСГВ "Хортица".

К слову, ранее в ОСГВ "Хортица" также сообщали, что на Кураховском направлении враг пытается воспользоваться численным преимуществом и продолжить наступление, однако украинские подразделения успешно противостоят его атакам, пытаясь сохранить контроль над важными позициями.

Также россияне пытаются уничтожить все дома в Курахово, включая малоэтажные. По словам военных, любой дом – это укрепление, а если там просто выжженная земля, то оборону в городе держать невозможно