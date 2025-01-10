Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається в Кураховому

Віктор Трегубов розповів, що ситуація на Курахівському напрямку залишається складною, Сили оборони продовжують відбивати російські атаки.

За його словами, окупанти намагаються просуватися в напрямку села Дачне, що розташоване за Кураховим на Донеччині, та вибивати українських бійців.

Українські сили тримають ТЕС та завдають ворогу ураження, яке тільки можуть завдавати,

– підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

До слова, раніше в ОСУВ "Хортиця" також повідомляли, що на Курахівському напрямку ворог намагається скористатися чисельною перевагою та продовжити наступ, проте українські підрозділи успішно протистоять його атакам, намагаючись зберегти контроль над важливими позиціями.

Також росіяни намагаються знищити усі будинки в Кураховому, включаючи малоповерхові. За словами військових, будь-який будинок – це укріплення, а якщо там просто випалена земля, то оборону в місті тримати неможливо