Ситуация для ВСУ несколько усложнилась: где сейчас идут активные боевые действия на Курщине

Ситуация на Курском направлении сложная для российских войск. Силы обороны будут пытаться держать врага практически в полном окружении и дожимать его, чтобы россияне были вынуждены сдаться и пополнить украинский обменный фонд.

Сейчас Вооруженные Силы близки к "закрытию котла" на реке Сейм. В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, из-за чего для украинских военных осложняется ситуация на Курщине.

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Враг пытается ускользать и убегать

Российские войска контролируют северо-восточную часть, оттуда пытаются проводить маневровую оборону. В юго-западной части украинские Силы обороны близки к окружению врага, но информация о том, что противник якобы окружен преждевременная.

Украинские силы делают все для того, чтобы этого достичь,

– отметил Мусиенко.

Враг оказывает сопротивление и идут активные боевые действия. Ситуация несколько осложнилась из-за того, что россияне пытаются использовать понтонные переправы. Кроме того, один из мостов недоразрушен, что дает возможности россиянам ускользать.

Украинские силы пытаются зажимать вражеские войска, в частности со стороны поселка городского типа Теткино. Там засели российские подразделения и идут бои с целью вытеснения их оттуда. Также бои идут в районе Кореневки,

– добавил военный эксперт.

Оккупанты пытаются сопротивляться, спасать своих, но особых пространств для маневра не остается. Украинские войска подходят ближе.