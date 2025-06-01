Россия стягивает технику и обустраивает позиции для запуска дронов в Курской области, – ГПСУ
- Россия стягивает технику и обустраивает позиции для запуска дронов в Курской области, усиливая военную активность.
- Украинские пограничники используют разведывательные дроны для выявления и уничтожения вражеских позиций, в частности эффективно действует подразделение Prime Сумского пограничного отряда.
Российская армия усилила военную активность в Курской области. Оккупанты стягивают технику и обустраивают новые позиции для операторов беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
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Что рассказал Демченко о ситуации в Курской области
Андрей Демченко отметил, что российские захватчики сосредотачивают артиллерийские средства и позиции для запуска БПЛА вблизи украинской границы с врагом в Курской области.
Задача украинских воинов – разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины,
– отметил представитель ГПСУ.
Он подчеркнул эффективную работу подразделения разведывательно-ударных беспилотников Prime Сумского пограничного отряда, который наносит потери как живой силе противника, так и его огневым средствам.
Демченко отметил, что контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских защитников. В частности наши пограничники борются с воздушной угрозой и проникновением вражеских диверсионно-разведывательных групп.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Курском направлении продолжается операция, которую проводят наши защитники. Генерал подчеркнул, что Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы.